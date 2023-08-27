Ситуация на фронте: в течение суток произошло 23 боевых столкновений - Генштаб

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. В Генеральном штабе сообщили, что в течение суток по состоянию на вечер состоялось 23 боевых столкновений. Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, передает УНН.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Кондратовки Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Хреновка, Клюсы, Лесковщина Черниговской области; Середина-Буда, Вольная Слобода, Семейкино, Волфино, Кондратовка, Садки Сумской области и Окоп, Стрелечья, Олейниково, Гатище, Нестерно Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебово и Мясожаровки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Кармазиновка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино Луганской области и Торское, Диброва, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещеевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Марково, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские и минометные обстрелы противника попали Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское, Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Мар’инки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Острое, Мар’инка, Победа, Парасковиевка, Водяное Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Золотой Нивы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали населенные пункты: Богоявленка, Шахтерское, Временка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Новоандреевка, Ольговское, Красное, Гуляйпольское, Егоровка, Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки, Никольского и Антоновки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов: Змиевка, Томарино, Бургунка, Тягинка, Херсон, Белозерка и другие.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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