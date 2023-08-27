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Ситуація на фронті: впродовж доби відбулось 23 бойових зіткнень - Генштаб

Київ • УНН

 • 423428 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Генеральному штабі повідомили, що впродовж доби станом на вечір відбулось 23 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, передає УНН.

Деталі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Кіндратівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Клюси, Лісківщина Чернігівської області; Середина-Буда, Вільна Слобода, Сімейкине, Волфине, Кіндратівка, Садки Сумської області та Окіп, Стрілеча, Олійникове, Гатище, Нестерне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового та М’ясожарівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Кармазинівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине Луганської області та Торське, Діброва, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під артилерійські та мінометні обстріли противника потрапили Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське, Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка, Водяне Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Золотої Ниви Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали населені пункти: Богоявленка, Шахтарське, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новоандріївка, Ольгівське, Червоне, Гуляйпільське, Єгорівка, Малі Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки, Микільського та Антонівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів: Зміївка, Томарине, Бургунка, Тягинка, Херсон, Білозерка та інші.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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