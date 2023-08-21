Ситуация на фронте: в течение суток произошло 20 боевых столкновений - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Генеральном штабе сообщили, что в течение суток по состоянию на вечер состоялось 20 боевых столкновений, передает УНН.
Детали
В течение суток враг нанес 2 ракетных и более 30 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
В течение суток произошло более 20 боевых столкновений.
Дополнение
В Генштабе добавляют, что авиация сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 257 930 человек, 4358 танков и сотен единиц другой военной техники.