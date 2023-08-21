Ситуація на фронті: впродовж доби відбулось 20 бойових зіткнень - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Генеральному штабі повідомили, що впродовж доби станом на вечір відбулось 20 бойових зіткнень, передає УНН.
Деталі
Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та понад 30 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.
Доповнення
У Генштабі додають, що авіація сил оборони протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 257 930 осіб, 4358 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.