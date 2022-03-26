Ситуация на Донетчине: обстрелы не утихают, среди погибших есть ребенок

Детали

Ведутся интенсивные обстрелы Марьинской общины. Разрушено более 30 частных домов. Ранены трое, один ребенок погиб.

Обстрелы Авдеевки также не утихают, много разрушений. Двое раненых, среди них один ребенок. По Авдеевской промзоне оккупанты применили фосфорные боеприпасы. По состоянию на утро информации по пострадавшим нет.

Мариуполь до сих пор в блокаде.