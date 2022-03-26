Ситуация на Донетчине: обстрелы не утихают, среди погибших есть ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. По информации предоставленной Донецкой областной военной администрацией обстрелы в области не утихают. Среди погибших в результате действий врага за минувшую ночь есть ребенок, сообщает УНН.
Детали
Ведутся интенсивные обстрелы Марьинской общины. Разрушено более 30 частных домов. Ранены трое, один ребенок погиб.
Обстрелы Авдеевки также не утихают, много разрушений. Двое раненых, среди них один ребенок. По Авдеевской промзоне оккупанты применили фосфорные боеприпасы. По состоянию на утро информации по пострадавшим нет.
Мариуполь до сих пор в блокаде.