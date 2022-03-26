Ситуація на Донеччині: обстріли не вщухають, серед загиблих є дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. За інформацією наданою Донецькою обласної військовою адміністрацією обстріли в області не вщухають. Серед загиблих в результаті дій ворога за минулу ніч є дитина, повідомляє УНН.
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Ведуться інтенсивні обстріли Мар'їнської громади. Зруйновано понад 30 приватних будинків. Поранено троє, одна дитина загинула.
Обстріли Авдіївки також не вщухають, багато руйнувань. Двоє поранених, серед них одна дитина. По Авдіївській промзоні окупанти застосували фосфорні боєприпаси. Станом на ранок інформації по постраждалим немає.
Маріуполь досі у блокаді.