Ситуация на Донбассе: зафиксировано 39 обстрелов, 30 из которых - из запрещенного вооружения

Детали

Как сообщили в пресс-центре, российско-оккупационные войска обстреляли:

Новотошкивское — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Водяное — из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.

Трудовское — из минометов калибра 82 мм.

Старогнатовку — из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Старый Айдар и Марьинку — из минометов калибра 120 мм.

Южное и Майорск - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Лобачево - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Новоселовку Вторую — из противотанковых ракетных комплексов.

Луганское — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Марьинку — из минометов калибра 120 мм, 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Светлодарск — из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Троицкое - из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Попасную — из станковых противотанковых гранатометов.

Зайцево — из автоматических станковых гранатометов.

Авдеевку, Шумы, Майское, Невельское и Донецкий — из минометов калибра 120 мм.

Новозвановку - из артиллерии калибра 152 мм.

Станицу Луганскую - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.

Пески — из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Гольмовский — из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

Хрящевку — из артиллерии калибра 122 мм.

Сизое — из артиллерии калибра 122 мм.

Опытное - из минометов калибра 120 мм.

Добавим

“От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один — боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого военнослужащего — средней тяжести, травмированного — удовлетворительное”, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица.

Также, сегодня от вражеских обстрелов повреждено здание детского сада и линии электропередач в Станице Луганской. Трое работников дошкольного учебного заведения получили контузии. Кроме этого, вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка и повредили здание местной общеобразовательной школы и газопровод.

По данным пресс-центра, украинские защитники открывали огонь в ответ для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.