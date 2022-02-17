Ситуация на Донбассе: зафиксировано 39 обстрелов, 30 из которых - из запрещенного вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Сегодня, по состоянию на 16 часов текущих суток, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня, 30 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, передает УНН со ссылкой на прессцентр ООС.
Детали
Как сообщили в пресс-центре, российско-оккупационные войска обстреляли:
Новотошкивское — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Водяное — из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.
Трудовское — из минометов калибра 82 мм.
Старогнатовку — из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Старый Айдар и Марьинку — из минометов калибра 120 мм.
Южное и Майорск - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
Лобачево - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
Новоселовку Вторую — из противотанковых ракетных комплексов.
Луганское — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Марьинку — из минометов калибра 120 мм, 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Светлодарск — из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
Троицкое - из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Попасную — из станковых противотанковых гранатометов.
Зайцево — из автоматических станковых гранатометов.
Авдеевку, Шумы, Майское, Невельское и Донецкий — из минометов калибра 120 мм.
Новозвановку - из артиллерии калибра 152 мм.
Станицу Луганскую - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.
Пески — из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов.
Гольмовский — из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.
Хрящевку — из артиллерии калибра 122 мм.
Сизое — из артиллерии калибра 122 мм.
Опытное - из минометов калибра 120 мм.
Добавим
“От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один — боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого военнослужащего — средней тяжести, травмированного — удовлетворительное”, — говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица.
Также, сегодня от вражеских обстрелов повреждено здание детского сада и линии электропередач в Станице Луганской. Трое работников дошкольного учебного заведения получили контузии. Кроме этого, вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка и повредили здание местной общеобразовательной школы и газопровод.
По данным пресс-центра, украинские защитники открывали огонь в ответ для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.