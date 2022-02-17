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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 56442 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Ситуація на Донбасі: зафіксовано 39 обстрілів, 30 з яких – із забороненого озброєння

Ситуація на Донбасі: зафіксовано 39 обстрілів, 30 з яких – із забороненого озброєння

Київ • УНН

 • 14029 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Сьогодні, станом на 16 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 39 порушень режиму припинення вогню, 30 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.

Деталі

Як повідомили у пресцентрі, російсько-окупаційні війська обстріляли:
Новотошківське — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Водяне — з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.
Трудівське — з мінометів калібру 82 мм.
Старогнатівку — з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Старий Айдар та Мар’їнку — з мінометів калібру 120 мм.
Південне й Майорськ — з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
Лобачеве — з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
Новоселівку Другу — з протитанкових ракетних комплексів.
Луганське — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Мар’їнку — з мінометів калібру 120 мм, 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Світлодарськ — з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.
Троїцьке — з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Попасну — зі станкових протитанкових гранатометів.
Зайцеве — з автоматичних станкових гранатометів.
Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське та Донецький — з мінометів калібру 120 мм.
Новозванівку — з артилерії калібру 152 мм.
Станицю Луганську- з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.
Піски — з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів.
Гольмівський — з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.
Хрящівку — з артилерії калібру 122 мм.
Сизе — з артилерії калібру 122 мм.
Опитне- з мінометів калібру 120 мм.

Додамо

“Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один — бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця — середньої важкості, травмованого — задовільний”, — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

Також, сьогодні від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитячого садочку та лінії електропередач в Станиці Луганській. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії. Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка та пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи й газогін.

За даними пресцентру, українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

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