Ситуация на Донбассе: боевики 10 раз открывали огонь, есть раненый

“В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность”, — говорится в сообщении.

Так, шесть обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

неподалеку Талаковки — со станкового противотанкового гранатомета — 6 выстрелов, а также из крупнокалиберного пулемета; два раза рядом с Песками — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Павлополя — со станкового противотанкового гранатомета — 3 выстрела, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия; дважды в районе населенного пункта Опытное — 1 выстрел из противотанкового ракетного комплекса и с миномета 120 мм калибра — 14 мин.

Еще четыре вражеские обстрелы было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно: неподалеку Новолуганского — со станкового противотанкового гранатомета — 4 выстрела и крупнокалиберного пулемета; дважды вблизи населенного пункта Луганское — с миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Орехово — с артиллерийских систем 122 калибра — 9 снарядов.

“Сегодня, 24 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, — сообщили в штабе.

Напомним, 23 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.