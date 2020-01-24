ООС: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. 23 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Вісім обстрілів по нашим позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
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- неподалік Талаківки – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 8 мін;
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- два рази поруч з Опитним – з протитанкового ракетного комплексу – 2 постріли та стрілецької зброї;
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- поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;
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- в районі населеного пункту Широкине – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- неподалік Новоселівки Другої – зі станкового протитанкового гранатомету - 1 постріл, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;
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- поруч з Авдіївкою – з великокаліберного кулемету;
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- поблизу Водяного – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї.
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Три ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
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- двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
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- поруч з Оріховим – з гранатометів різних систем.
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Вчора, 23 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська зі станкового протитанкового гранатомету обстріляли позиції захисників Талаківки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
За поточну добу втрат немає.