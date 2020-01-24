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ООС: боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

Киев • УНН

 • 14846 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. 23 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

Восемь обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

  • неподалеку от Талаковки — из минометов калибра 82 мм противник выпустил 8 мин;
  • два траза рядом с Опытным — из противотанкового ракетного комплекса — 2 выстрела и стрелкового оружия;
  • вблизи Красногоровки — из стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Широкино — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку Новоселовка Вторая — со станкового противотанкового гранатомета — 1 выстрел, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
  • рядом с Авдеевкой — из крупнокалиберного пулемета;
  • вблизи Водяного — из автоматической станковой гранатомета и стрелкового оружия.

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Три вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

  • дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный — из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
  • рядом с Ореховым — из гранатометов различных систем.

Вчера, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции защитников Талаковка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.

За текущие сутки потерь нет.

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