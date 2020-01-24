Ситуація на Донбасі: бойовики 10 разів відкривали вогонь, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Упродовж доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, є поранений, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність”, — йдеться у повідомленні.
Так, шість обстрілів по нашим позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
неподалік Талаківки — зі станкового протитанкового гранатомету — 6 пострілів, а також з великокаліберного кулемету; два рази поруч з Пісками — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Павлополя — зі станкового протитанкового гранатомету — 3 постріли, а також снайперської гвинтівки та іншої стрілецької зброї; двічі в районі населеного пункту Опитне — 1 постріл з протитанкового ракетного комплексу та з міномету 120 мм калібру — 14 мін.
Ще чотири ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме: неподалік Новолуганського — зі станкового протитанкового гранатомету — 4 постріли та великокаліберного кулемету; двічі поблизу населеного пункту Луганське — з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поруч з Оріховим — зі артилерійських систем 122 калібру — 9 снарядів.
“Сьогодні, 24 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — повідомили у штабі.
Нагадаємо, 23 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.