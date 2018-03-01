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Сытник хочет, чтобы закон о Антикоррупционном суде приняли до конца марта

Сытник хочет, чтобы закон о Антикоррупционном суде приняли до конца марта

Киев  •  УНН

 • 12416 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник хочет, чтобы закон о Высшем антикоррупционном суде был принят и подписан президентом до конца марта. Как сообщает пресс-служба НАБУ, об этом Ситник заявил сегодня во время 14-й ежегодной инвестиционной конференции, проходящей в Киеве 1-2 марта, передает УНН.

"Важно приложить максимум усилий для того, чтобы до конца марта 2018 года в Украине был принят и подписан закон о Высшем антикоррупционном суде", - сказал А.Ситник.

По его словам, не менее важно и то, чтобы в принятом законе были учтены все рекомендации Венецианской комиссии.

"Если это произойдет, есть шанс уже до конца года запустить этот суд и дать импульс к продолжению антикоррупционной реформы", - отметил А.Ситник.

Он отметил, что одним из приоритетов работы НАБУ является защита законных прав и интересов инвесторов, несмотря на то, это внутренний или внешний инвестор.

"В течение прошлого года у нас заметно увеличилось количество контактов с инвесторами. Мы почувствовали рост доверия к нашим действиям. Однако есть проблема: отсутствие судебных приговоров по делам в отношении коррупционеров топ-уровня, которая демотивирует как инвесторов, общество, так и самих детективов Национального бюро, усилия которых не дают ожидаемого ими результата", - подчеркнул А.Ситник.

Напомним, 1 марта Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о Антикоррупционный суд.

Также напомним, нардеп А.Герасимов заявил, что у депутатов есть две недели на внесение поправок в законлпроект о Антикоррупционном суде.

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он не даст отложить законопроект о Антикоррупционном суде в долгий ящик и любые промедления со вторым чтением недопустимы.

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