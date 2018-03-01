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Ситник хоче аби закон про Антикорупційний суд схвалили до кінця березня

Ситник хоче аби закон про Антикорупційний суд схвалили до кінця березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник хоче, щоб закон про Вищій антикорупційний суд був ухвалений і підписаний президентом до кінця березня. Як повідомляє прес-служба НАБУ, про А.Ситник заявив сьогодні під час 14-ї щорічної інвестиційної конференції, що проходить в Києві 1-2 березня, передає УНН.

“Важливо докласти максимум зусиль для того, аби до кінця березня 2018 року в Україні був ухвалений та підписаний закон про Вищий антикорупційний суд”, — сказав А.Ситник.

За його словами, не менш важливим є і те, аби в ухваленому законі були враховані усі рекомендації Венеціанської комісії.

“Якщо це станеться, є шанс уже до кінця року запустити цей суд і дати імпульс до продовження антикорупційної реформи”, — зазначив А.Ситник.

Він зауважив, що одним із пріоритетів роботи НАБУ є захист законних прав та інтересів інвесторів, незважаючи на те, чи це внутрішній чи зовнішній інвестор.

“Упродовж минулого року у нас помітно збільшилася кількість контактів з інвесторами. Ми відчули зростання довіри до наших дій. Однак є проблема: відсутність судових вироків у справах стосовно корупціонерів топ-рівня, яка демотивує як інвесторів, суспільство, так і самих детективів Національного бюро, зусилля яких не дають очікуваного ними результату”, — підкреслив А.Ситник.

Нагадаємо, 1 березня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про Антикорупційний суд.
Також нагадаємо, нардеп А.Герасимов заявив, що у депутатів є два тижні на внесення правок в закон про Антикорупційний суд.

У свою чергу Президент України Петро Порошенко заявив, що він не дасть відкласти законопроект про Антикорупційний суд у довгу шухляду і будь-які зволікання з другим читанням є неприпустимими.

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