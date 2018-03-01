Ситник хоче аби закон про Антикорупційний суд схвалили до кінця березня

КИЇВ. 1 березня. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник хоче, щоб закон про Вищій антикорупційний суд був ухвалений і підписаний президентом до кінця березня. Як повідомляє прес-служба НАБУ, про А.Ситник заявив сьогодні під час 14-ї щорічної інвестиційної конференції, що проходить в Києві 1-2 березня, передає УНН.