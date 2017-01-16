Систему профилактики заболеваний нужно пропагандировать людям еще со школьного возраста - нардеп

"Состав нынешнего руководства МОЗ, читают очень хорошие лекции, но практически ничего не делают. И я хочу подчеркнуть, что не произойдет никаких изменений в здравоохранении пока Кабмин не примет концепцию развития здравоохранения, где должны быть прописаны все шаги, в том числе и сроки реформирования образования, и финансирование учреждений и права пациентов и врачей. И финишем всего этого комплекса действий должно стать принятие закона об обязательном медицинском страховании. Речь не идет о том, что нужно срочно принять закон о семейной медицине. К этим изменениям должны быть готовы в первую очередь пациенты и те, кто оказывает медицинские услуги. Потому что приняв законы и не изменив психологию медицинских работников и пациентов мы ничего не добьемся", - сказал И.Шурма.

По его словам, для того, чтобы внедрять систему профилактики заболеваний нужно менять психологию людей. И воспитывать отношение к здоровому образу жизни у молодежи с детства.

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"Все то, что сейчас проводит МОЗ это не реформы. Формирование здорового образа жизни нужно начинать не с учреждений здравоохранения. Его нужно начинать в трех совершенно других институтах - семья, церковь и школа. Там нужно воспитывать отношение к здоровому образу жизни. А то заниматься профилактикой когда у человека совсем другие мысли, конечно тоже нужно и это никто не отменял. Я убежден, что ребенка еще с детства нужно убеждать в том что профилактика является основой здорового образа жизни", - отметил И.Шурма.

Также по его словам, система внедрения профилактики заболеваний обязательно должна быть прописана.

"Нужно посылать обществу информационные материалы, что здоровый человек это успешный человек. И здоровый человек занимается профилактикой заболеваний. И это нужно обязательно делать. Если львиная доля молодого поколения будет настроена на то, что нужно заниматься профилактикой заболеваний, то тогда мы будем иметь абсолютно другую ситуацию, но все это должно быть прописано", - добавил И.Шурма.

Напомним, как сообщал УНН, "Клиника Спиженко" предлагает индивидуально разработанные скрининговые программы для онкопрофилактики.

При этом, специалисты отмечают, что сейчас в Украине на уровне государства, до сих пор не существует единой системы профилактики онкозаболеваний.

По этим причинам, по словам руководителя Ассоциации частных клиник Украины и владельца МЦ "Клиника Спиженко" Олега Спиженко, каждый десятый пациент получает медицинскую помощь в частных заведениях.

"За последние годы доля рынка медицинских услуг в частном секторе растет, к сожалению, и из причин упадка финансирования государственного коммунального сектора", - сказал он.