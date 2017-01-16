“Клініка Спіженко” пропонує індивідуально розроблені скрінінгові програми для онкопрофілактики
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Кожен повнолітній громадянин України має усвідомлювати важливість проходження профілактичних оглядів. Таку думку у коментарі УНН висловив хірург-онколог першої категорії, завідувач амбулаторно-поліклінічним департаментом “Клініки Спіженко” Володимир Тихонов.
“На сьогоднішній день зростає кількість тих людей, які розуміють, що як мінімум раз на рік потрібно пройти профілактичний огляд. Загальний огляд тягне за собою мінімальну діагностику, яка дає людині розуміння загального стану здоров’я та онкологічних ризиків і проведення більш глибинної діагностики за необхідністю.
Звісно, було б чудово, якби у недалекому майбутньому програми приватних клінік змогли вийти на загальнодержавний рівень. До речі, державні програми онкопрофілактики теж існують, просто вони не виконуються належним чином, що підриває довіру в профілактику у суспільстві. І тому, мою думку, кожен повнолітній громадянин в першу чергу повинен сам стежити за своїм здоров’ям”, — сказав В.Тихонов.
За словами лікаря, МЦ “Клініка Спіженко” має широкий спектр програм для онкопрофілактики, які стають все більш поширеними та популярними.
Вже більше року “Клініка Спіженко” пропонує індивідуально розроблені скрінінгові програми, які включають онкодіагностичні програми для чоловіків, для жінок та враховують широкий спектр індивідуальних особливостей (вік, схильність, перенесені захворювання, сімейна онко-історія та інше). Ця ініціатива довела свою ефективність, і попит на цю послугу з боку пацієнтів поступово зростає“, — розповів В.Тихонов.
Також він зазначив, що поки що такі програми можуть діяти лише в межах “Клініки Спіженко”, так як для їх широкого впровадження, зокрема в практику державних медичних установ, необхідна наявність спеціального обладнання та досвідчених кадрів.
“Ці програми пов’язані з наявністю певного обладнання, поки що цей інструментарій є лише в приватних клініках високого рівня (МЦ „Клініка Спіженко“ — ред.). Він широко не представлений у загальній медичній системі. У нас є певна база клієнтів, яка постійно розширюється, люди передають один одному інформацію про ці програми. Знаємо, що велика кількість наших громадян знаходяться у пошуку таких програм, а отже — намагаємось максимально інформувати українців щодо наших інновацій у цьому напрямку”, — зауважив лікар.