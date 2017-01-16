"Клиника Спиженко" предлагает индивидуально разработанные скрининговые программы для онкопрофилактики

"На сегодняшний день растет количество людей, которые понимают, что как минимум раз в год нужно пройти профилактический осмотр. Общий обзор влечет за собой минимальную диагностику, которая дает человеку понимание общего состояния здоровья и онкологических рисков и проведения более глубокой диагностики при необходимости.

Конечно, было бы замечательно, если бы в недалеком будущем программы частных клиник смогли выйти на общегосударственный уровень. Кстати, государственные программы онкопрофилактики тоже существуют, просто не выполняются должным образом, что подрывает доверие к профилактике в обществе. И поэтому, мне кажется, каждый совершеннолетний гражданин в первую очередь должен сам следить за своим здоровьем", - сказал В.Тихонов.

По словам врача, МЦ "Клиника Спиженко" имеет широкий спектр программ для онкопрофилактики, которые становятся все более распространенными и популярными.

Уже больше года "Клиника Спиженко" предлагает индивидуально разработанные скрининговые программы, включающие онкодиагностические программы для мужчин, для женщин и учитывают широкий спектр индивидуальных особенностей (возраст, склонность, перенесенные заболевания, семейная онко-история и прочее). Эта инициатива доказала свою эффективность, и спрос на эту услугу со стороны пациентов постепенно растет", - рассказал В.Тихонов.

Также он отметил, что пока такие программы могут действовать в рамках "Клиники Спиженко", так как для их широкого внедрения, в частности в практику государственных медицинских учреждений, необходимо наличие специального оборудования и опытных кадров.

"Эти программы связаны с наличием определенного оборудования, пока этот инструментарий есть только в частных клиниках высокого уровня (МЦ "Клиника Спиженко" - ред.). Он широко не представлен в общей медицинской системе. У нас есть определенная база клиентов, которая постоянно расширяется, люди передают друг другу информацию об этих программах. Знаем, что большое количество наших граждан находятся в поиске таких программ, а значит - пытаемся максимально информировать украинцев о наших инновациях в этом направлении", - отметил врач.