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Систему профілактики захворювань потрібно пропагувати людям ще із шкільного віку - нардеп

Київ • УНН

 • 9705 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Запровадження в Україні належної системи профілактики та ранньої діагностики захворювань потрібно починати із зміни психології українців. Таку думку у коментарі УНН висловив член Комітету ВР з питань охорони здоров’я, народний депутат Ігор Шурма.

“Склад нинішнього керівництва МОЗу, читають дуже гарні лекції, але практичного нічого не роблять. І я хочу наголосити, що не відбудеться жодних змін в охороні здоров’я поки Кабмін не прийме концепцію розвитку охорони здоров’я, де мають бути прописані всі кроки, зокрема і терміни реформування освіти, і фінансування закладів і права пацієнтів і лікарів. І фінішем всього цього комплексу дій має бути прийняття закону про обов’язкове медичне страхування. Мова не йде про те, що потрібно терміново прийняти закон про сімейну медицину. До цих змін мають бути готові в першу чергу пацієнти і ті, хто надає медичні послуги. Тому, що прийнявши закони і не змінивши психологію медичних працівників і пацієнтів ми нічого не доб’ємося”, — сказав І.Шурма.

За його словами, для того, щоб впроваджувати систему профілактики захворювань потрібно змінювати психологію людей. Та виховувати ставлення до здорового способу життя у молоді з дитинства.

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“Все те, що зараз проводить МОЗ це не є реформи. Формування здорового способу життя потрібно починати не з закладів охорони здоров’я. Їх потрібно починати в трьох абсолютно інших інституціях — сім'я, церква і школа. Саме там потрібно виховувати ставлення до здорового способу життя. А то займатися профілактикою коли у людини зовсім інші думки, звісно теж потрібно і це ніхто не відміняв. Я переконаний, що дитину ще змалечку потрібно переконувати, в тому що профілактика є основою здорового способу життя”, — зазначив І.Шурма.

Також за його словами, система впровадження профілактики захворювань обов’язково має бути прописаною.

“Потрібно посилати суспільству інформаційні матеріали, що здорова людина це успішна людина. І здорова людина займається профілактикою захворювань. І це потрібно обов’язково робити. Якщо левова частина молодого покоління буде налаштована на те, що потрібно займатися профілактикою захворювань, то тоді ми будемо мати абсолютно іншу ситуацію, але все це має бути прописано”, — додав І.Шурма.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, “Клініка Спіженко” пропонує індивідуально розроблені скрінінгові програми для онкопрофілактики.

При цьому, фахівці наголошують на тому, що наразі в Україні, на рівні держави, досі не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.

З цих причин, за словами керівника Асоціації приватних клінік України та власника МЦ “Клініка Спіженко” Олега Спіженка,
кожен десятий пацієнт отримує медичну допомогу у приватних закладах.

“За останні роки доля ринку медичних послуг у приватному секторі зростає, на жаль, і з причин занепаду фінансування державного комунального сектору”, — сказав він.

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