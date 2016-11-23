Реформу підходів до профілактики захворювань кожен українець повинен починати із себе – Д.Силантьєв

"Держава повинна забезпечити умови. Умови, коли люди могли б займатися фізичною культурою та спортом, коли громадяни могли б проходити медичні щорічні обстеження, держава має пропагувати, популяризувати всі ці речі, але заставляти і зобов'язувати – це не функція держави. Люди повинні самі цього хотіти, а держава має створювати умови для цього, підштовхувати до цього", - відзначив він.

Також, Д.Силантьєв відзначив, що здоровий спосіб життя – це і є профілактика усіх захворювань. А ще, це є обов'язкова складова соціально-економічного розвитку країни, зауважив він.

"Здоровий спосіб життя – це не лише гарна фігура. Це важлива соціально-економічна складова країни. Адже коли людина займається спортом – вона краще себе почуває, краще працює, вона дисциплінована, вона менше хворіє, а, відтак, держава витрачає менше коштів на утримування такої людини при умові часткової втрати працездатності. Тому навіть за часів Радянського Союзу це все прекрасно розуміли і це дуже сильно пропагували. Люди розуміли, що таким чином вони зекономлять більше, аніж потім лікуватися. Потрібно повернути тренд на це", - сказав він.

Нагадаємо, за словами заступника міністра охорони здоров’я України Романа Ілика, в Україні треба запроваджувати тренд на здоровий спосіб життя.

При цьому, що, на разі, в Україні не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.

Так, за словами завідуючого амбулаторно-поліклінічним департаментом Клініки Спіженко Володимира Тихонова, відсутня єдина, розроблена, затверджена та контрольована програма дій: первинна ланка медичної допомоги не забезпечена онкологами, а роботодавці не мотивовані до регулярного контролю за станом здоров’я працівників.

“Все що ми можемо побачити, це — періодичні борди від локальних закладів охорони здоров’я, не чисельні виїзди єдиного на всю країну мобільного мамографа у деякі області України, профогляди на великих підприємствах. Та все це — не є системою”, — сказав В.Тихонов.

Лікар додав, що системно над профілактикою онкозахворювань працюють приватні медичні заклади, бо мають для цього спеціальні програми.