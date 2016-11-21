В Україні треба запроваджувати тренд на здоровий спосіб життя - Р.Ілик

"Зараз перед нами стоїть завдання пояснити людям, що визначальним є саме бажання попередити захворювання і вести здоровий, адекватний спосіб життя. Тут гарним прикладом можуть бути вищі особи держави на всіх рівнях. Це і політики, і управлінці, і спортсмени, і культурні діячі. Коли вони в тренді і сприймаються більшістю, як лідери, і коли вони виступають із гаслами на цю тематику - воно тоді є дуже ефективним. Особливо для молоді, яка формує свою свідомість", - розповів він.

Р.Ілик додав, що кожна людина повинна ставитися до свого здоров’я як до найціннішого пріоритету і не нехтувати профілактичними оглядами.

"Якщо, наприклад, у людини є спадкова схильність до чогось, чи вже є перші симптоми чи прояви. То краще, швидше і ефективніше провести попереднє обстеження, в тому числі, і рентгенографічну, флюорографічну і комп’ютерну томографія, і таке інше, якщо про це говорить фахівець. І не треба нехтувати ні в якому випадку профілактичними оглядами", - сказав він.

Заступник Міністра охорони здоров’я наголосив на тому, що профілактичні огляди - це і є той ключовий момент, в ході якого можна виявити захворювання на ранній стадії.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на разі, в Україні не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.

Так, за словами завідуючого амбулаторно-поліклінічним департаментом Клініки Спіженко Володимира Тихонова, відсутня єдина, розроблена, затверджена та контрольована програма дій: первинна ланка медичної допомоги не забезпечена онкологами, а роботодавці не мотивовані до регулярного контролю за станом здоров’я працівників.

“Все що ми можемо побачити, це — періодичні борди від локальних закладів охорони здоров’я, не чисельні виїзди єдиного на всю країну мобільного мамографа у деякі області України, профогляди на великих підприємствах. Та все це — не є системою”, — сказав В.Тихонов.

Лікар додав, що системно над профілактикою онкозахворювань працюють приватні медичні заклади, бо мають для цього спеціальні програми.