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В Україні не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань – лікар

В Україні не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань – лікар

Київ • УНН

 • 22322 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Єдиної системи профілактики онкозахворювань в Україні не існує, є лише періодичні акції. Про це у коментарі УНН розповів з лікар-рентгенолог, спеціаліст з лікування онкології різних локацій, завідуючий амбулаторно-поліклінічним департаментом Клініки Спіженко Володимиро Тихонов.

“Системи (профілактики онкозахворювань — ред.) у прямому розумінні цього слова, на жаль, не існує. Всі ті приклади, що можна згадати щодо роботи держави у напрямку профілактики онкозахворювань — це все „уламки“ ще радянської медицини.

Системної роботи на рівні МОЗ та держави в цілому на сьогодні не ведеться. Відсутня єдина, розроблена, затверджена та контрольована програма дій, первинна ланка медичної допомоги не забезпечена онкологами, роботодавці не мотивовані до регулярного контролю за станом здоров’я працівників”, — сказав В.Тихонов.

Окрім того, він зазначив, що профогляди на великих підприємствах не можна вважати системою профілактики.

“Все що ми можемо побачити, це — періодичні борди від локальних закладів охорони здоров’я, не чисельні виїзди єдиного на всю країну мобільного мамографа у деякі області України, профогляди на великих підприємствах. Та все це — не є системою”, — сказав В.Тихонов.

За словами лікаря, системно над профілактикою онкозахворювань працюють приватні медичні заклади, бо мають для цього спеціальні програми.

“Системно працюють приватні медичні заклади, наприклад програма сімейного скрінінгу, що розроблена у Клініці Спіженко. Але така діяльність до залучення до ранньої діагностики раку відбувається коштом медичного закладу, що обумовлює додаткове фінансове навантаження на тих, хто прагне бути здоровим”, — розповів В.Тихонов.

Також нагадаємо, за словами заступника директора Національного інститут раку Сергія Коровіна, Україна не має належного скринінгу ракових захворювань.

“Тому ми в змозі поки тільки лише займатися профілактикою — за допомогою ваших колег, якоїсь літератури, висвітлювати ці проблеми і говорити про те, що не забувайте звертатися до лікарів”, — зазначив він.

Разом з тим, за словами керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, система профілактики захворювань має бути створена в Україні на прикладі іноземного досвіду

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