В Украине не существует единой системы профилактики онкозаболеваний - врач

ukru
15 марта, 19:03 • 111067 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154787 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130406 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123474 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108694 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103481 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100097 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129543 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129701 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127607 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 65531 просмотра
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 27035 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 39335 просмотра
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 22437 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 51612 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 129543 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 129194 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 265374 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 294579 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 230744 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 7189 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107207 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129701 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113144 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130319 просмотра
Актуальное
В Украине не существует единой системы профилактики онкозаболеваний - врач

В Украине не существует единой системы профилактики онкозаболеваний - врач

Киев • УНН

 • 22319 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Единой системы профилактики онкозаболеваний в Украине не существует, есть только периодические акции. Об этом в комментарии УНН рассказал с врач-рентгенолог, специалист по лечению онкологии различных локаций, заведующий амбулаторно-поликлиническим департаментом Клиники Спиженко Владимир Тихонов.

"Системы (профилактики онкозаболеваний - ред.) в прямом смысле этого слова, к сожалению, не существует. Все те примеры, что можно вспомнить о работе государства в направлении профилактики онкозаболеваний - это все "обломки" еще советской медицины.

Системной работы на уровне Минздрава и государства в целом на сегодняшний день не ведется. Отсутствует единая, разработанная, утвержденная и контролируемая программа действий, первичное звено медицинской помощи не обеспечено онкологами, работодатели не мотивированы к регулярному контролю за состоянием здоровья работников ", - сказал В.Тихонов.

Кроме того, он отметил, что профосмотры на крупных предприятиях нельзя считать системой профилактики.

"Все что мы можем увидеть, это - периодические борды от локальных учреждений здравоохранения, немногочисленные выезды единственного на всю страну мобильного маммографа в некоторые области Украины, профосмотры на крупных предприятиях. И все это - не является системой ", - сказал В.Тихонов.

По словам врача, системно над профилактикой онкозаболеваний работают частные медицинские учреждения, поскольку имеют для этого специальные программы.

"Системно работают частные медицинские учреждения, например программа семейного скрининга, разработанная в Клинике Спиженко. Но такая деятельность по привлечению к ранней диагностике рака происходит за счет медицинского учреждения, обусловливает дополнительную финансовую нагрузку на тех, кто стремится быть здоровым ", - рассказал В.Тихонов.

Также напомним, по словам заместителя директора Национального института рака Сергея Коровина, Украина не имеет надлежащего скрининга раковых заболеваний .

"Поэтому мы можем пока только заниматься профилактикой - с помощью ваших коллег, какой-то литературы, освещать эти проблемы и говорить о том, что не забывайте обращаться к врачам", - отметил он.

Вместе с тем, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, система профилактики заболеваний должна быть создана в Украине на примере зарубежного опыта .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Здоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы