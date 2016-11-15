В Украине не существует единой системы профилактики онкозаболеваний - врач
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Единой системы профилактики онкозаболеваний в Украине не существует, есть только периодические акции. Об этом в комментарии УНН рассказал с врач-рентгенолог, специалист по лечению онкологии различных локаций, заведующий амбулаторно-поликлиническим департаментом Клиники Спиженко Владимир Тихонов.
"Системы (профилактики онкозаболеваний - ред.) в прямом смысле этого слова, к сожалению, не существует. Все те примеры, что можно вспомнить о работе государства в направлении профилактики онкозаболеваний - это все "обломки" еще советской медицины.
Системной работы на уровне Минздрава и государства в целом на сегодняшний день не ведется. Отсутствует единая, разработанная, утвержденная и контролируемая программа действий, первичное звено медицинской помощи не обеспечено онкологами, работодатели не мотивированы к регулярному контролю за состоянием здоровья работников ", - сказал В.Тихонов.
Кроме того, он отметил, что профосмотры на крупных предприятиях нельзя считать системой профилактики.
"Все что мы можем увидеть, это - периодические борды от локальных учреждений здравоохранения, немногочисленные выезды единственного на всю страну мобильного маммографа в некоторые области Украины, профосмотры на крупных предприятиях. И все это - не является системой ", - сказал В.Тихонов.
По словам врача, системно над профилактикой онкозаболеваний работают частные медицинские учреждения, поскольку имеют для этого специальные программы.
"Системно работают частные медицинские учреждения, например программа семейного скрининга, разработанная в Клинике Спиженко. Но такая деятельность по привлечению к ранней диагностике рака происходит за счет медицинского учреждения, обусловливает дополнительную финансовую нагрузку на тех, кто стремится быть здоровым ", - рассказал В.Тихонов.
Также напомним, по словам заместителя директора Национального института рака Сергея Коровина, Украина не имеет надлежащего скрининга раковых заболеваний .
"Поэтому мы можем пока только заниматься профилактикой - с помощью ваших коллег, какой-то литературы, освещать эти проблемы и говорить о том, что не забывайте обращаться к врачам", - отметил он.
Вместе с тем, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, система профилактики заболеваний должна быть создана в Украине на примере зарубежного опыта .