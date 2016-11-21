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В Украине нужно вводить тренд на здоровый образ жизни - Р.Илык

Киев • УНН

 • 14486 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине существует острая потребность во введении моды на здоровый образ жизни. И ввести такой тренд должны первые лица государства. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.

В Украине нужно вводить тренд на здоровый образ жизни - Р.Илык

"Сейчас перед нами стоит задача объяснить людям, что определяющим является именно желание предупредить заболевания и вести здоровый, адекватный образ жизни. Здесь хорошим примером могут быть высшие лица государства на всех уровнях. Это и политики, и управленцы, и спортсмены, и культурные деятели. Когда они в тренде и воспринимаются большинством как лидеры, и когда они выступают с лозунгами на эту тематику - оно тогда является очень эффективным. Особенно для молодежи, которая формирует свое сознание ", - рассказал он.

Р.Илык добавил, что каждый человек должен относиться к своему здоровью как к самому ценному приоритету и не пренебрегать профилактическими осмотрами.

"Если, например, у человека есть наследственная предрасположенность к чему-то, или уже есть первые симптомы или проявления. Так лучше, быстрее и эффективнее провести предварительное обследование, в том числе, и рентгенографическую, флюорографическую и компьютерную томография и так далее, если об этом говорит специалист. И не надо пренебрегать ни в коем случае профилактическими осмотрами ", - сказал он.

Заместитель Министра здравоохранения отметил, что профилактические осмотры - это и есть тот ключевой момент, в ходе которого можно выявить заболевание на ранней стадии.

Напомним, как сообщал УНН, на данный момент в Украине не существует единой системы профилактики онкозаболеваний .

Так, по словам заведующего амбулаторно-поликлиническим департаментом Клиники Спиженко Владимира Тихонова, отсутствует единая, разработанная, утвержденная и контролируемая программа действий: первичное звено медицинской помощи не обеспечено онкологами, а работодатели не мотивированы к регулярному контролю за состоянием здоровья работников.

"Все что мы можем увидеть, это - периодические борды от локальных учреждений здравоохранения, немногочисленные выезды единственного на всю страну мобильного маммографа в некоторые области Украины, профосмотры на крупных предприятиях. И все это - не является системой ", - сказал В.Тихонов.

Врач добавил, что системно над профилактикой онкозаболеваний работают частные медицинские учреждения, поскольку имеют для этого специальные программы.

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