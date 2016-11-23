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Реформу подходов к профилактике заболеваний каждый украинец должен начинать с себя - Д.Силантьев

Киев • УНН

 • 13061 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Государство должно обеспечить надлежащие условия для того, чтобы граждане могли в свободном доступе заниматься физической культурой, раз в год проходить бесплатные медицинские осмотры. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат, председатель межфракционного объединения "Здоровье нации" Денис Силантьев.

Реформу подходов к профилактике заболеваний каждый украинец должен начинать с себя - Д.Силантьев

"Государство должно обеспечить условия. Условия, когда люди могли бы заниматься физической культурой и спортом, когда граждане могли бы проходить медицинские ежегодные обследования, государство должно пропагандировать, популяризировать все эти вещи, но заставлять и обязывать - это не функция государства. Люди должны сами этого хотеть, а государство должно создавать условия для того, подталкивать к этому", - отметил он.

Также, Д. Силантьев отметил, что здоровый образ жизни - это и есть профилактика всех заболеваний. А еще, это обязательная составляющая социально-экономического развития страны, отметил он.

"Здоровый образ жизни - это не только хорошая фигура. Это важная социально-экономическая составляющая страны. Ведь когда человек занимается спортом - он ​​лучше себя чувствует, лучше работает, он дисциплинированный, он меньше болеет, а затем, государство тратит меньше средств на содержание такого человека при условии частичной потере трудоспособности. Поэтому даже во времена Советского Союза это все прекрасно понимали и это очень сильно пропагандировали. Люди понимали, что таким образом они сэкономят больше, чем потом лечиться. Нужно вернуть тренд на это", - сказал он.

Напомним, по словам заместителя министра здравоохранения Украины Романа Илыка, в Украине нужно вводить тренд на здоровый образ жизни.

При том, что, на данный момент, в Украине не существует единой системы профилактики онкозаболеваний.

Так, по словам заведующего амбулаторно-поликлиническим департаментом Клиники Спиженко Владимира Тихонова, отсутствует единая, разработанная, утвержденная и контролируемая программа действий: первичное звено медицинской помощи не обеспечено онкологами, а работодатели не мотивированы к регулярному контролю за состоянием здоровья работников.

"Все что мы можем увидеть, это - периодические борды от локальных учреждений здравоохранения, немногочисленны выезды единственного на всю страну мобильного маммографа в некоторые области Украины, профосмотры на крупных предприятиях. И все это - не является системой , - сказал В.Тихонов.

Врач добавил, что системно над профилактикой онкозаболеваний работают частные медицинские учреждения, поскольку имеют для этого специальные программы.

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