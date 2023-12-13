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Системная поддержка ВСУ: Силы обороны получили уже более 250 авто при содействии Favbet Foundation

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 08:34  •  9507 просмотра

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Системная поддержка ВСУ: Силы обороны получили уже более 250 авто при содействии Favbet Foundation

С начала полномасштабной войны Вооруженные Силы Украины и другие Силы обороны получили уже 251 автомобиль при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation, сообщили представители фонда, передает УНН.

Преимущественное большинство переданных военным автомобилей – это пикапы и внедорожники повышенной проходимости.

Только за последние недели в распоряжение военных поступило 11 автомобилей. В частности, 6 внедорожников и 1 микроавтобус получила рота ударных БпЛА "Фаворит", системное обеспечение потребностей которой взяла на себя компания Favbet. Кроме того, рота получила более 300 единиц различной техники, а также около 100 дронов разного типа.

Кроме того, при содействии Favbet Foundation подразделения Сил обороны страны получили два внедорожника Ford Ranger, один Nissan Pathfinder и микроавтобус Volkswagen Transporter. Автомобили уже помогают украинским защитникам выполнять боевые задачи на всех ключевых участках фронта.

Также при содействии Favbet Foundation защитники Украины получили очередное антидроновое ружье отечественного производства KVS ANTIDRON-G6. Указанный антидроновый комплекс уже успешно работает на Бахмутском направлении и помогает защищать позиции наших бойцов от вражеских атак дронами. Он успешно противодействует разведывательным дронам врага, которые висят над позициями ВСУ, а также показал эффективность против вражеских FPV-дронов.

Напомним, суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии Favbet Foundation составила более 190 млн грн.

В частности, ударные роты "Армии дронов" получили 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek. Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Системна підтримка ЗСУ: Сили оборони отримали вже понад 250 авто за сприяння Favbet Foundation
Systematic support of the Armed Forces: The Defense Forces have already received more than 250 cars with the support of Favbet Foundation
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