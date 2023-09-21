Система судебной экспертизы в борьбе с коллаборационистами отрабатывает на 100% - заместитель министра юстиции

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“Система судебной экспертизы, которую я возглавляю уже достаточно долгое время, отрабатывает на 100%. Как это работает – коллаборанты, они же неоднородны. Есть такой мелкий уровень коллаборантов – это те, кто помогает наводить ракеты и дроны на наши объекты, те, кто подсказывает и сливает информацию агрессору и так далее”, - рассказал он.

Детали

По словам чиновника, в первую очередь речь идет о “обычных людях”, которые так или иначе попали “под влияние своих знакомых, близких, друзей, которые так или иначе сами находятся под влиянием либо на оккупированных территориях, либо в самой рф”.

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“Как это обычно бывает: связывается с нашим человеком старый знакомый, с нашим незрелым ментально человеком и говорит – так и так, ты там пофотографируй, какие машины под гостиницей. Якобы проводится какая-то там работа. Никто же не говорит, что мы хотим уничтожить отель с украинскими военными”, - пояснил Андрей Гайченко.

“После этого проходит день или два и в этот отель или в другой объект прилетает ракета с половиной тонны взрывчатки на борту. И наши защитники, воины, гибнут и страдают. А рядом с ними страдают мирные люди, как это было в Чернигове”, - добавил он.

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После выявления таких лиц СБУ система Минюстиции, система научных учреждений судебной экспертизы проводит ряд экспертиз, чтобы собрать доказательства. В системе судебной экспертизы Минюстиции, по его словам, есть достаточно способов и средств для того, чтобы установить и доказать юридически причастность того или иного лица к подобным преступлениям.

“Я не могу много рассказать о наших методах, но могу сказать одно. Это очень важно и я призываю это услышать – этих вот "несостоявшихся" пока что коллаборантов – если вы думаете, что можно совершить зло и избежать ответственности, то способ один – пойти и застрелиться. А лучше пойти и сдаться”, - отметил замминистра.

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Говоря о так называемых “вип-коллаборационистах”, он отметил, что это хитрые, опытные лица, обычно “опытные политики или псевдорелигиозные деятели, и они же не агитируют и не говорят простым и прямым языком”. И здесь, подчеркнул чиновник, система судебной экспертизы является абсолютно незаменимой, потому что “исключительно судебные эксперты, лингвисты и психологи могут дать заключение, что именно имело такое лицо, коллаборационист, в виду”. Ведь такие лица, пояснил Андрей Гайченко, “говорят намеками, избегают прямых ответов, они в неформальных разговорах общаются жестами, подмигивают”.

“Я могу сказать, что наши эксперты, лингвисты и психологи, перегружены на сегодня работой по вип-коллаборантам. Это касается известных фамилий – из тех, что уже можно называть. Мы знаем дело Богуслаева. Судья, когда принимает решение, должен видеть заключение экспертов, психологов и лингвистов о том, что именно тот Богуслаев или Павел Лебедь, известный как Паша Мерседес, имели в виду, когда что-то говорили”, - пояснил замминистра.

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Поэтому он подчеркнул, что рад наличию во властной команде позиции, которая заключается в том, что “к таким лицам, как коллаборационисты, должна быть абсолютно нулевая терпимость и толерантность”.

“Вся власть, весь правоохранительный блок безальтернативно и бескомпромиссно работает над их уничтожением, как явления. Я могу сказать, относительно моих политических взглядов, моей общественной позиции – они заключаются лишь в том, что любой, кто является коллаборантом, кто на фоне того, что наших людей убивают и наши территории захватывают – хоть как-то, хоть на копейку сотрудничает со страной оккупантом – это негодяи, которых надо уничтожать. Но, работая на должности заместителя министра юстиции – я понимаю, что их необходимо уничтожать в правовом поле. Тем мы и отличаемся от рашистов. Поэтому мы европейцы и движемся вперед, в Европу”, - резюмировал заместитель министра юстиции.