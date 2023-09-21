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Система судової експертизи у боротьбі з колаборантами відпрацьовує на 100% - заступник міністра юстиції

Система судової експертизи у боротьбі з колаборантами відпрацьовує на 100% - заступник міністра юстиції

Київ • УНН

 • 171148 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Українська система судової експертизи у боротьбі з колаборантами відпрацьовує на 100%. Таку думку озвучив у ефірі загальноукраїнського телемарафону заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, повідомляє УНН.

Цитата

“Система судової експертизи, яку я очолюю вже досить довгий час, відпрацьовує на 100%. Як це працює – колаборанти, вони ж неоднорідні. Є такий дрібний рівень колаборантів – це ті, хто допомагає наводити ракети і дрони на наші об’єкти, ті, хто підказує і зливає інформацію агресору і так далі”, - розповів він.

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За словами урядовця, в першу чергу йдеться про “звичайних людей”, які так чи інакше потрапили “під вплив своїх знайомих, близьких, друзів, які так чи інакше самі знаходяться під впливом або на окупованих територіях, або в самій рф”.

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“Як це зазвичай буває: зв’язується з нашою людиною старий знайомий, з нашою незрілою ментально людиною і каже – так і так, ти там пофотографуй, які машини під готелем. Нібито проводиться якась там робота. Ніхто ж не каже, що ми хочемо знищити готель з українськими військовими”, - пояснив Андрій Гайченко.

“Після цього проходить день чи два і в цей готель чи в інший об’єкт прилітає ракета із половиною тонни вибухівки на борту. І наші захисники, воїни, гинуть і страждають. А поряд із ними страждають мирні люди, як це було у Чернігові”, - додав він.

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Після виявлення таких осіб СБУ система Мін’юсту, система наукових установ судової експертизи проводить низку експертиз, аби зібрати докази. У системі судової експертизи Мін’юсту, за його словами, є достатньо способів і засобів для того, щоб встановити і довести юридично причетність тої чи іншої особи до подібних злочинів.

“Я не можу багато розповісти щодо наших методів, але можу сказати одне. Це дуже важливо і я закликаю це почути – цих от "несостоявшихся" поки що колаборантів – якщо ви думаєте, що можна вчинити зло і уникнути відповідальності, то спосіб один – піти і застрелитися. А краще піти і здатися”, - зазначив заступник міністра.

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Говорячи про так званих “віп-колаборантів”, він зазначив, що це хитрі, досвідчені особи, зазвичай “досвідчені політики або псевдорелігійні діячі, і вони ж не агітують і не розмовляють простою і прямою мовою”. І тут, підкреслив урядовець, система судової експертизи є абсолютно незамінною, тому що “виключно судові експерти, лінгвісти та психологи можуть надати висновок, що саме мала така особа, колаборант, на увазі”. Адже такі особи, пояснив Андрій Гайченко, “говорять натяками, уникають прямих відповідей, вони в неформальних розмовах спілкуються жестами, підморгують”.

“Я можу сказати, що наші експерти, лінгвісти та психологи, перевантажені на сьогодні роботою по віп-колаборантах. Це стосується відомих прізвищ – із тих, що вже можна називати. Ми знаємо справу Богуслаєва. Суддя, коли ухвалює рішення, повинен бачити висновок експертів, психологів і лінгвістів про те, що саме той Богуслаєв чи Павло Лебідь, відомий як Паша Мерседес мали на увазі, коли щось казали”, - пояснив заступник міністра.

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Тому він підкреслив, що радий наявності у владній команді позиції, яка полягає у тому, що “до таких осіб, як колаборанти, має бути абсолютно нульова терпимість і толерантність”.

“Вся влада, весь правоохоронний блок безальтернативно і безкомпромісно працює над їх знищенням, як явища. Я можу сказати, стосовно моїх політичних поглядів, моєї громадської позиції – вони полягають лише у тому, що будь-хто, хто є колаборантом, хто на фоні того, що наших людей убивають і наші території захоплюють – хоч якось, хоч на копійку співпрацює з країною окупантом – це є негідники, яких треба знищувати. Але, працюючи на посаді заступника міністра юстиції – я розумію, що їх необхідно знищувати в правовому полі. Тим ми і відрізняємося від рашистів. Тому ми європейці та рухаємося вперед, в Європу”, - резюмував заступник міністра юстиції.

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