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Система противопаводковой защиты в Украине является недостаточно действенной — Счетная палата

Система противопаводковой защиты в Украине является недостаточно действенной — Счетная палата

Киев  •  УНН

 • 6850 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. В Украине система противопаводковой защиты фактически не создается, а функционирование объектов, которые существуют на должном уровне не обеспечивается. Об этом сообщил пресс-центр Счетной палаты, передает УНН.

"С 2015 года в Украине фактически приостановлено строительство и реконструкция противооползневых и противоселевых сооружений, а финансирование капитальных ремонтов водохозяйственных сооружений, выполняющих функции противопаводковой защиты, с 2009 года приостановлено вообще. То есть, система противопаводковой защиты государства фактически не создается, а функционирование существующих объектов на должном уровне не обеспечивается", - указали в СП и добавили, что об этом, в частности, говорится в Совместном отчете о результатах международного аудита предупреждения и ликвидации последствий паводков.

"Так, в Украине на протяжении 2005-2015 годов события, связанные с водным фактором, переросли в чрезвычайные ситуации в 56 случаях. Суммарные убытки только от паводка 2008 года составили более 5,7 млрд грн. Только из государственного бюджета на ликвидацию последствий этого стихийного бедствия было направлено 3,5 млрд грн. Кроме того, полмиллиарда гривен правительство выделило из резервного фонда на выплату материальной денежной помощи семьям погибших и пострадавшему населению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на угрожающую паводковую ситуации в своих странах, все ВОА-участники (участники Высших органов аудита - ред.) международного аудита отмечают, что вопрос предупреждения и ликвидации паводков крайне важен и актуален для всех стран.

"В целом, вопросы аудита на национальном уровне исследовались ВОА-участниками за 2015-2018 годы. С тех пор правительствами отдельных стран ВОА-участников осуществлялись определенные шаги с целью приближения национального законодательства к законодательству ЕС в части принятия ряда законодательных и нормативных актов. Однако обнаруженные национальными аудитами проблемы в сфере противопаводковой защиты и данные рекомендации не потеряли актуальность и сегодня. Как пример: от разрушительных паводков в который раз страдают западные области Украины", - говорится в сообщении.

Также международным аудитом установлено, что меры, направленные на противопаводковую защиту в большинстве стран ВОА-участников аудита, не были реализованы эффективно. Система финансирования противопаводковых мероприятий, как указано, требует усовершенствования и не удовлетворяет потребности в средствах. Существует необходимость в улучшении прогнозируемости рисков затоплений в будущем.

"Участники международного координированного аудита единодушны в том, что в процессе управления стихийными катастрофами сумма средств, направленных на снижение рисков возникновения катастрофы, является наиболее экономически эффективной. Предотвратить возникновение затоплений невозможно, однако должное и своевременное принятие мер по предупреждению и предотвращению затопления может существенно уменьшить их негативные последствия", - сообщили в Счетной палате.

Поэтому особое внимание высшие органы аудита обращают на необходимость четкого определения превентивных противопаводковых мероприятий, а также показателей эффективности такой деятельности. Данные Программы развития ООН подтверждают, что в среднем на каждый евро, вложенный во избежание паводков, убытки паводками, уменьшаются на семь евро.

Напомним, после паводков на западе Украины до сих пор подтоплены 12 городов и сел.

Украинские Национальные Новости

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