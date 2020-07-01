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Після паводків на заході України досі підтоплено 12 міст і сіл

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Після паводків на заході України досі підтоплено 12 населених пунктів у трьох областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

Так, на території західних областей (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Тернопільська) продовжуються роботи з ліквідації наслідків дощового паводку. 

"Залишається підтопленими 12 (було 349) населених пунктів Чернівецькій (8), Львівській (2) та Тернопільській (2) областях", - йдеться у повідомленні.

Зокрема,

  • підтоплено:
  • 114 (було 14 тис. 456) будинків (Тернопільській (102), Чернівецька (12));
  • 1 (було 18) об’єкт соціальної та побутової сфери у Чернівецькій області;
  • затоплено:
  • 453 (було 7 тис. 225) підвали (Івано-Франківська (395), Чернівецька (36), Тернопільська (17), Львівська (5);
  • 433 присадибні ділянки (було 22 тис. 182) (Тернопільська (198), Чернівецька (171), Івано-Франківська (62) та Львівська (2);
  • зруйновано:
  • 202,5 км автодоріг (було 278) (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4), Львівська (0,08);
  • 95 мостів (було 95) у Івано-Франківській (93), Львівській (1) та Чернівецькій (1);
  • пошкоджено:
  • 549 км автодоріг (було 653) та 212 мостів (було 265) Івано-Франківська (507 км доріг та 198 мостів), Чернівецька (40,9 км автодоріг та 14 мостів) та Львівська (0,2 км автодоріг).

Силами ДСНС врятовано, евакуйовано та (відселено) з початку робіт – 2523 особи, протягом доби відкачано близько 36 тис. м куб. води (з початку робіт – понад 266,5 тис. м куб), розчищено 1 км автодоріг (з початку робіт – близько 14 км), 80 м русла річок (з початку робіт – близько 4 км), доставлено для населення 60 кг продуктів харчування (з початку робіт – близько 10 т).

Нагадаємо, всього внаслідок паводків загинуло 3 особи (Івано-Франківська область).

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