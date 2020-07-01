После паводков на западе Украины до сих пор подтоплены 12 городов и сел
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. После паводков на западе Украины до сих пор подтоплены 12 населенных пунктов в трех областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
Так, на территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка.
"Остается подтопленными 12 (было 349) населенных пунктов Черновицкой (8), Львовской (2) и Тернопольской (2) областях", - говорится в сообщении.
В частности,
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- подтоплено:
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- 114 (было 14 тыс. 456) домов (Тернопольская (102), Черновицкая (12));
- 1 (было 18) объект социальной и бытовой сферы в Черновицкой области;
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- затоплены:
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- 453 (было 7 тыс. 225) подвала (Ивано-Франковская (395), Черновицкая (36), Тернопольская (17), Львовская (5);
- 433 приусадебных участка (было 22 тыс. 182) (Тернопольская (198), Черновицкая (171), Ивано-Франковская (62) и Львовская (2);
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- разрушено:
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- 202,5 км автодорог (было 278) (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4), Львовская (0,08)
- 95 мостов (было 95) в Ивано-Франковской (93), Львовской (1) и Черновицкой (1);
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- повреждено:
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- 549 км автодорог (было 653) и 212 мостов (было 265) Ивано-Франковская (507 км дорог и 198 мостов), Черновицкая (40,9 км автодорог и 14 мостов) и Львовская (0,2 км автодорог).
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Силами ГСЧС спасены, эвакуированы и (отселены) с начала работ - 2523 лица, в течение суток откачано около 36 тыс. м куб. воды (с начала работ - более 266,5 тыс. м куб), расчищено 1 км автодорог (с начала работ - около 14 км), 80 м русла рек (с начала работ - около 4 км), доставлено для населения 60 кг продуктов питания (с начала работ - около 10 т).
Напомним, всего в результате паводков погибли 3 человека (Ивано-Франковская область).