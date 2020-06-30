Внаслідок негоди в Україні залишаються знеструмленими 35 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Станом на 7:00 30 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 35 населених пунктів у 2 областях, а саме: Закарпатська – 31 та Волинська – 4. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
На території західних областей (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Тернопільська) продовжуються роботи з ліквідації наслідків дощового паводку.
Всього на території областей загинуло – 3 особи (Івано-Франківська область).
Силами ДСНС протягом доби відкачано понад 48 тис. м куб. води (з початку робіт – понад 230 тисяч м куб), розчищено 0,22 км автодоріг (з початку робіт – 9,87 км), 0,23 км русла річок (з початку робіт – 3,55), доставлено для населення 1300 кг продуктів харчування (з початку робіт – 9928 кг).
Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 542 осіб та 224 од. техніки, з них від ДСНС 465 людей о/с та 197 од. техніки (з них 2 гелікоптери).
Нагадаємо, синоптики попередили про загрозу нових паводків у західних областях і на Одещині.