Система протипаводкового захисту в Україні є недостатньо дієвою – Рахункова палата

"З 2015 року в Україні фактично призупинено будівництво і реконструкцію протизсувних і протиселевих споруд, а фінансування капітальних ремонтів водогосподарських споруд, які виконують функції протипаводкового захисту, з 2009 року призупинено взагалі. Тобто, система протипаводкового захисту держави фактично не створюється, а функціонування існуючих об’єктів на належному рівні не забезпечується", - вказали у РП і додали, що про це, зокрема, йдеться у Спільному звіті про результати міжнародного аудиту попередження та ліквідації наслідків паводків.

"Так, в Україні протягом 2005-2015 років події, пов’язані з водним фактором, переросли в надзвичайні ситуації у 56 випадках. Сумарні збитки лише від паводку 2008 року становили понад 5,7 млрд грн. Тільки з державного бюджету на ліквідацію наслідків цього стихійного лиха було спрямовано 3,5 млрд грн. Крім того, півмільярда гривень уряд виділив з резервного фонду на виплату матеріальної грошової допомоги сім’ям загиблих і постраждалому населенню", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що зважаючи на загрозливу паводкову ситуацію у своїх країнах, усі ВОА–учасники (учасники Вищих органів аудиту - ред.) міжнародного аудиту наголошують, що питання попередження і ліквідації паводків вкрай важливе і актуальне для всіх країн.

"У цілому, питання аудиту на національному рівні досліджувалися ВОА–учасниками за 2015-2018 роки. З того часу урядами окремих країн ВОА–учасників здійснювалися певні кроки з метою наближення національного законодавства до законодавства ЄС в частині прийняття ряду законодавчих та нормативних актів. Проте виявлені національними аудитами проблеми в сфері протипаводкового захисту та надані рекомендації не втратили актуальності і на сьогодні. Як приклад: від руйнівних паводків вкотре потерпають західні області України", - йдеться в повідомленні.

Також міжнародним аудитом встановлено, що заходи, спрямовані на протипаводковий захист, в більшості країн ВОА–учасників аудиту, не були реалізовані ефективно. Система фінансування протипаводкових заходів, як зазначено, потребує удосконалення та не задовольняє потреби в коштах. Існує необхідність у покращенні прогнозованості ризиків затоплень у майбутньому.

"Учасники міжнародного координованого аудиту є одностайні у тому, що у процесі управління стихійними катастрофами сума коштів, вкладених у зниження ризиків виникнення катастрофи, є найбільш економічно ефективною. Запобігти виникненню затоплень неможливо, однак належне та вчасне вжиття заходів щодо попередження та запобігання затопленням може суттєво зменшити їх негативні наслідки", - повідомили у Рахунковій палаті.

Тому особливу увагу вищі органи аудиту звертають на необхідність чіткого визначення превентивних протипаводкових заходів, а також показників ефективності такої діяльності. Дані Програми розвитку ООН підтверджують, що в середньому на кожен євро, вкладений у запобігання паводкам, збитки, спричинені паводками, зменшуються на сім євро.

Нагадаємо, після паводків на заході України досі підтоплено 12 міст і сіл.