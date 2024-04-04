Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Система автоматической блокировки налоговых накладных СМКОР себя дискредитировала, однако власть продолжает игнорировать рекомендации НАПК относительно коррупционных рисков этого инструмента и Указ Президента о необходимости ее аудита. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт по экономическим вопросам Мирослав Лаба.

Но проблема эта есть (с блокировкой налоговых накладных и расчетов корректировки - ред.), и по моему мнению эта система себя дискредитировала. Мы видим какое решение принимают суды. На встрече в НАПК был представитель судебной ветви власти, и фактически он подтвердил те позиции, которые озвучивает и Совет бизнес омбудсмена и СУП, что 95% тех дел, которые попадают в суды, они принимаются в пользу бизнеса. Злоупотребления - это давление на бизнес - отметил Лаба.

Он добавил, что рассматривая вопрос блокировки налоговых накладных следует обратить внимание на исследование Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции порядка остановки регистрации налоговых накладных. В его выводах НАПК отметило, что этот порядок имеет коррупционные риски, и предоставило рекомендации по их устранению.

Это исследование было представлено еще в декабре 23 года, с тех пор ни одна рекомендация НАПК по устранению коррупционных рисков фактически не была выполнена - отметил Лаба.

Кроме того, по его словам, не стоит забывать и об Указе Президента от 23 января 2024 года, в котором Правительству было поручено безотлагательно провести аудит системы блокировки налоговых накладных (СМКОР).

Прошло уже 2 месяца, а по сути этот аудит не сделан. Поэтому я бы обратил внимание на эти две вещи, которые не выполнены - сказал Лаба.

Он также отметил, что, по данным СУП, около 23-25 тысяч компаний ежемесячно попадают под блокировку. В Европейской бизнес ассоциации тоже обеспокоены проблемой остановки делать бизнеса таким инструментом как блокировка налоговых накладных. Однако власть, по словам Лабы, не обращает на это внимание и отчитывается, что за 5 лет дополнительно обеспечили в бюджет поступления160 млрд грн.

Поэтому проблема есть и власть сознательно не реагирует на эту проблему, потому что наличие этой системы позволяет власти наполнять бюджет - добавил Лаба.

Добавим

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) отмечает обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля. Она предложила Государственной налоговой службе вместо того, чтобы замораживать деятельность бизнеса блокировкой, проводить налоговые проверки в случае возникновения вопросов к деятельности компаний. В ЕБА отметили, что налоговое законодательство стран ЕС не содержит норм по блокированию налоговых накладных.

По состоянию на 1 марта, по данным члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, в списке рисковых налогоплательщиков находились более 30 тысяч юридических и физических лиц, то есть 20% от всех плательщиков, которые подавали налоговую отчетность. В феврале 26 тысячам плательщиков было заблокировано 180 тысяч налоговых накладных и расчетов корректировки на сумму НДС 4,8 млрд грн.

По словам народного депутата Михаила Цимбалюка, блокировка налоговых накладных стала серьезной проблемой, угрожающей национальной безопасности Украины, поскольку останавливает деятельность предприятий и нарушает экономические операции.

Напомним

Блокировка налоговых накладных - одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывается в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов.

Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук в интервью, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах - или в первой инстанции или в апелляции в Верховном Суде.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. Некоторые, как вот экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это "схемами".

Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокировку налоговых накладных, предоставление статуса рискового предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически руководит налоговой через своего бывшего помощника Евгения Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность в отношении налоговой - "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что перебирает на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.