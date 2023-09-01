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Сырский показал, как Силы обороны уничтожили вражеский танк под Соледаром

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как бойцы из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского ликвидировали танк оккупантов под Соледаром, что в Бахмутском районе Донецкой области. Видео Сырский опубликовал в своем Telegram-канале, сообщает УНН.

Цитата

“Под Соледаром танк оккупантов попытался выдвинуться на огневую позицию. Но повоевать не успел – сначала подорвался на собственной мине, а потом его добили точным выстрелом пушки САУ 2С3 "Акация" из 30-й ОМБр”, - написал Сырский.

Дополнение

Как сообщил 1 сентября спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, украинские войска имеют успех в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка на южном фронте и закрепляются.

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

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