Сырский показал, как Силы обороны уничтожили вражеский танк под Соледаром
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как бойцы из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского ликвидировали танк оккупантов под Соледаром, что в Бахмутском районе Донецкой области. Видео Сырский опубликовал в своем Telegram-канале, сообщает УНН.
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“Под Соледаром танк оккупантов попытался выдвинуться на огневую позицию. Но повоевать не успел – сначала подорвался на собственной мине, а потом его добили точным выстрелом пушки САУ 2С3 "Акация" из 30-й ОМБр”, - написал Сырский.
Дополнение
Как сообщил 1 сентября спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, украинские войска имеют успех в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка на южном фронте и закрепляются.
Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
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