Сырский показал, как Силы обороны уничтожили вражеский танк под Соледаром

Цитата

“Под Соледаром танк оккупантов попытался выдвинуться на огневую позицию. Но повоевать не успел – сначала подорвался на собственной мине, а потом его добили точным выстрелом пушки САУ 2С3 "Акация" из 30-й ОМБр”, - написал Сырский.

Дополнение

Как сообщил 1 сентября спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, украинские войска имеют успех в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка на южном фронте и закрепляются.

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

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