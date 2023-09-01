Сирський показав, як Сили оборони знищили ворожий танк під Соледаром

Цитата

“Під Соледаром танк окупантів спробував висунутися на вогневу позицію. Але повоювати не встиг – спочатку підірвався на власній міні, а потім його добили точним пострілом гармаші САУ 2С3 "Акація" з 30-ї ОМБр”, - написав Сирський.

Доповнення

Як повідомив 1 вересня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, українські війська мають успіх у напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка на південному фронті і закріплюються.

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Ракетна програма Президента України у дії": Данілов показав відео