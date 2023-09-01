Сирський показав, як Сили оборони знищили ворожий танк під Соледаром
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як бійці з 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького ліквідували танк окупантів під Соледаром, що в Бахмутському районі Донецької області. Відео Сирський опублікував в своєму Telegram - каналі, повідомляє УНН.
Цитата
“Під Соледаром танк окупантів спробував висунутися на вогневу позицію. Але повоювати не встиг – спочатку підірвався на власній міні, а потім його добили точним пострілом гармаші САУ 2С3 "Акація" з 30-ї ОМБр”, - написав Сирський.
Доповнення
Як повідомив 1 вересня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, українські війська мають успіх у напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка на південному фронті і закріплюються.
Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
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