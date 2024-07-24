Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина имеет реалистичный план возвращения оккупированного Крыма. Он подчеркнул, что Киев стремится достичь международно признанных границ 1991 года.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что у Украины есть план по возвращению временно оккупированного Крыма. По его словам, Киев сделает все возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года. Об этом он рассказал в интервью The Guardian, передает УНН.
Детали
Сырский рассказал, что у Киева есть план по возвращению Крыма, более чем через десять лет после того, как владимир путин незаконно аннексировал его. "Это реалистично" - сказал Главнокомандующий и добавил что это „большая военная тайна".
По его словам, из-за серии атак Сил обороны кремль уже был вынужден "полностью отступить" из крымского порта Севастополь. В результате ударов беспилотников и ракетных установок были уничтожены вражеские радары и ракетные установки.
Мы сделаем все возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года. Мы должны победить... чтобы освободить наших граждан, находящихся на оккупированных территориях, которые страдают
Дополнение
По состоянию на 17 июля украинские ВМС уничтожили 28 российских кораблей, включая подводную лодку, три ракетоносца и два новых корабля, представляющих все классы от флагманского ракетного крейсера до ракетных катеров и патрульных кораблей, значительно уменьшив военно-морской потенциал России в Черном море.