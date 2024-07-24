Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что у Украины есть план по возвращению временно оккупированного Крыма. По его словам, Киев сделает все возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года. Об этом он рассказал в интервью The Guardian, передает УНН.

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Сырский рассказал, что у Киева есть план по возвращению Крыма, более чем через десять лет после того, как владимир путин незаконно аннексировал его. "Это реалистично" - сказал Главнокомандующий и добавил что это „большая военная тайна".

По его словам, из-за серии атак Сил обороны кремль уже был вынужден "полностью отступить" из крымского порта Севастополь. В результате ударов беспилотников и ракетных установок были уничтожены вражеские радары и ракетные установки.

Мы сделаем все возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года. Мы должны победить... чтобы освободить наших граждан, находящихся на оккупированных территориях, которые страдают - заявил Сырский.

Дополнение

По состоянию на 17 июля украинские ВМС уничтожили 28 российских кораблей, включая подводную лодку, три ракетоносца и два новых корабля, представляющих все классы от флагманского ракетного крейсера до ракетных катеров и патрульных кораблей, значительно уменьшив военно-морской потенциал России в Черном море.