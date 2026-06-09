Сырский скоординировал дальнейшие действия с "Азовом", ДШВ и СБС на передовой в Донецкой области
Киев • УНН
Сырский посетил подразделения в Донецкой области и скоординировал действия с командирами. Враг несет большие потери, несмотря на преимущество в живой силе и технике.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам поездки в подразделения на передовой в Донецкой области, где скоординировал дальнейшие действия, заявил, что враг постоянно пытается улучшить тактическое положение, прорвать оборону, и несмотря на преимущество в живой силе и технике, несет значительные потери, пишет УНН.
Очередная поездка в органы военного управления и воинские части, выполняющие задачи в рамках оборонительной операции в Донецкой области. (...) Противник ежедневно пытается улучшить свое тактическое положение, не оставляет попыток прорвать нашу оборону. Несмотря на преимущество в живой силе и технике, враг несет значительные потери
По его словам, в 1-м корпусе Национальной гвардии Украины "Азов" он заслушал доклад бригадного генерала Дениса Прокопенко и командиров воинских частей. "Скоординировали дальнейшие действия и взаимодействие в определенных полосах ответственности. Определил первоочередные задачи и отдал необходимые распоряжения по решению проблемных вопросов", - указал Главком.
Сырский вручил почетные нагрудные знаки Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "Крест храбрых", "Крест "Военная честь", "Золотой крест" и "За добросовестную службу" военнослужащим, проявившим мужество и отличившимся при выполнении боевых задач.
"Также работал в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск и 9-м армейском корпусе. Обсудили с командирами обстановку в районах ответственности, изменения в характере действий российских оккупационных войск и пути усиления возможностей наших подразделений", - сообщил Сырский.
Отдельно, по словам Сырского, он провел совещание в группировке Сил беспилотных систем с командующим майором Робертом Бровди.
"Опыт боевых действий в очередной раз подтверждает: эффективно противодействовать противнику в нынешних условиях можно только благодаря сочетанию активной обороны, упреждающих решений и поражения врага на оперативно-тактическую глубину средствами Middle Strike", - подчеркнул Главком.
"Важно, что наши воины действуют в тесном взаимодействии, быстро адаптируются к изменениям обстановки и сокращают время от принятия решения до его реализации на поле боя. Благодарю каждого защитника и защитницу за стойкость, профессионализм и преданность Украине. Борьба продолжается. Слава Украине!" - подчеркнул Сырский.
В мае ВСУ освободили более 100 км² территории и нанесли врагу ущерб более чем на миллиард долларов - Сырский08.06.26, 12:21 • 3858 просмотров