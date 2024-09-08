Сырский наградил знаками отличия воинов Военной службы правопорядка

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский наградил знаками отличия Главнокомандующего воинов Военной службы правопорядка, передает УНН.

"Наградил знаками отличия Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины воинов Военной службы правопорядка. Поблагодарил за боевую работу по противодействию диверсионным группам врага, за ежедневный кропотливый труд, направленный на поддержание правопорядка в войсках и выполнение других специфических задач, возложенных на ВСП", - написал Сырский.

Также он выразил благодарность им за мужество, стойкость и неустанный труд для нашей победы.

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Зеленский в День государственности наградил военных и вручил паспорта юным гражданам.