Сирський нагородив відзнаками воїнів Військової служби правопорядку
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручив відзнаки бійцям ВСП за протидію диверсантам та підтримку правопорядку. Він подякував їм за мужність та працю заради перемоги України.
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський нагородив відзнаками Головнокомандувача воїнів Військової служби правопорядку, передає УНН.
"Нагородив відзнаками Головнокомандувача Збройних Сил України воїнів Військової служби правопорядку. Подякував за бойову роботу з протидії диверсійним групам ворога, за щоденну кропітку працю, спрямовану на підтримання правопорядку у військах та виконання інших специфічних завдань, покладених на ВСП", - написав Сирський.
Також він висловив вдячність їм за мужність, стійкість та невпинну працю задля нашої перемоги.
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