Сирийские СМИ: флаг Сирии подняли над освобожденным от боевиков городом Тофас

“Сегодня мы празднуем в городе Тофас поднятия сирийского флага. В течение семи лет этот город страдал от войны, но сегодня мы смогли уничтожить терроризм, смогли изгнать отсюда всех боевиков, и... сегодня народ радуется тому, что жизнь возвращается в этот город”, — сказал губернатор провинции Мухаммед Халид Ханнус.

Боевики в Тофасе, который находится в 13 км к западу от города Дераа, неоднократно срывали мирные переговоры. В четверг была достигнута окончательная сделка о передаче города под контроль сирийской армии.

“Эта церемония поднятия флага очень много значит для местных жителей и для всей Сирии в целом. Мы смогли победить терроризм... и теперь мы возвращаемся к нормальной жизни”, — заявил в свою очередь сирийский генерал Халид Хасан аль-Хасан.

Как сообщал УНН, начаты переговоры о сдаче последнего анклава повстанцев на юге Сирии.