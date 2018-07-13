Сирийские СМИ: флаг Сирии подняли над освобожденным от боевиков городом Тофас
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Государственный флаг Сирии подняли над освобожденным от боевиков сирийским городом Тофас в провинции Дераа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на подконтрольное Дамаску агентство SANA.
“Сегодня мы празднуем в городе Тофас поднятия сирийского флага. В течение семи лет этот город страдал от войны, но сегодня мы смогли уничтожить терроризм, смогли изгнать отсюда всех боевиков, и... сегодня народ радуется тому, что жизнь возвращается в этот город”, — сказал губернатор провинции Мухаммед Халид Ханнус.
Боевики в Тофасе, который находится в 13 км к западу от города Дераа, неоднократно срывали мирные переговоры. В четверг была достигнута окончательная сделка о передаче города под контроль сирийской армии.
“Эта церемония поднятия флага очень много значит для местных жителей и для всей Сирии в целом. Мы смогли победить терроризм... и теперь мы возвращаемся к нормальной жизни”, — заявил в свою очередь сирийский генерал Халид Хасан аль-Хасан.
Как сообщал УНН, начаты переговоры о сдаче последнего анклава повстанцев на юге Сирии.