Сирійські ЗМІ: прапор Сирії підняли над звільненим від бойовиків містом Тофас
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Державний прапор Сирії підняли над звільненим від бойовиків сирійським містом Тофас в провінції Дераа. Про це повідомляє УНН з посиланням на підконтрольне Дамаску агентство SANA.
“Сьогодні ми святкуємо в місті Тофас підняття сирійського прапора. Протягом семи років це місто страждало від війни, але сьогодні ми змогли знищити тероризм, змогли вигнати звідси всіх бойовиків, і... сьогодні народ радіє тому, що життя повертається в це місто” , - сказав губернатор провінції Мухаммед Халід Ханнус.
Бойовики в Тофасі, який знаходиться в 13 км на захід від міста Дераа, неодноразово зривали мирні переговори. У четвер була досягнута остаточна угода про передачу міста під контроль сирійської армії.
“Ця церемонія підняття прапора дуже багато значить для місцевих жителів і для всієї Сирії в цілому. Ми змогли перемогти тероризм... і тепер ми повертаємося до нормального життя”, — заявив у свою чергу сирійський генерал Халід Хасан аль-Хасан.
Як повідомляв УНН, розпочато переговори про здачу останнього анклаву повстанців на півдні Сирії.