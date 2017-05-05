Сирийские боевики используют российские прицелы ночного видения

“Джихадисты террористических группировок „Исламское государство“ и „Джебхат ан-Нусра“ („ан-Нусра“ в январе 2017 вместе с еще несколькими группировками сформировала новое объединение „Тахрир аш-Шам“) в Сирии используют снайперские винтовки, оснащенные прицелами ночного видения с новейшей электроникой, произведенной в России” — говорится в сообщении.

“Прицелы ночного видения третьего поколения производятся в США и России. Американские приборы поставляются только армиям дружественных стран с подписанием сертификата конечного потребителя, в котором покупатель гарантирует, что прибор не попадет в руки третьих лиц”, — говорится в сообщении.