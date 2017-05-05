Сирійські бойовики використовують російські приціли нічного бачення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Бойовики терористичних угруповань “Ісламська держава” і “Джебхат ан-Нусра” в Сирії використовують снайперські гвинтівки, оснащені прицілами нічного бачення з новітньою електронікою російського виробництва, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Джихадисти терористичних угруповань „Ісламська держава“ і „Джебхат ан-Нусра“ („ан-Нусра“ в січні 2017 року разом із ще кількома угрупуваннями сформувала нове об’єднання „Тахрір аш-Шам“) в Сирії використовують снайперські гвинтівки, оснащені прицілами нічного бачення з новітньою електронікою, виробленою в Росії”, — йдеться в повідомленні.
“Приціли нічного бачення третього покоління виробляються в США і Росії. Американські прилади поставляються тільки арміям дружніх країн з підписанням сертифіката кінцевого споживача, в якому покупець гарантує, що прилад не потрапить в руки третіх осіб”, — зазначено у повідомленні.