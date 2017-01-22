Сирийская оппозиция прибыла на переговоры в Астану
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Делегация оппозиции Сирии прибыла в столицу Казахстана Астану для участия в предстоящих 23 января переговорах, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Делегация оппозиции Сирии прибыла в Астану", - сказал собеседник, однако не уточнил, представители каких именно групп входят в состав делегации.
Как сообщалось, в делегацию сирийской оппозиции на переговорах в Астане войдут представители вооруженных отрядов, действующих на территории страны и присоединились к договоренности о прекращении огня от 29 декабря. В их числе такие крупные группировки, как "Джейш аль-Ислам" и "Ахрар аш-Шам". Политическая оппозиция во встрече не участвует.
По сообщениям западных СМИ, "Ахрар аш-Шам" позже заявила, что не намерена принимать участие во встрече в Астане.
Как сообщал УНН, представитель ООН прибыл в Астану для участия в переговорах по Сирии.
Также в Астану прибыли делегации России, Турции, Ирана.
Напомним, переговоры между сирийским руководством в Дамаске и представителями повстанцев о политическом решения вооруженного конфликта должны начаться 23 января в Астане. Они пройдут под эгидой России, Турции и Ирана. Анкара поддерживает сирийских повстанцев и одновременно противостоит курдским "Отрядам Народной самообороны". Россия и Иран выступают на стороне президента Башара Асада, пишет издание.