Сирійська опозиція прибула на переговори до Астани
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Делегація опозиції Сирії прибула в столицю Казахстану Астану для участі в майбутніх 23 січня переговорах, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Делегація опозиції Сирії прибула в Астану,” — сказав співрозмовник, проте не уточнив, представники яких саме угруповань входять до складу делегації.
Як повідомлялося, в делегацію сирійської опозиції на переговорах в Астані увійдуть представники збройних загонів, що діють на території країни і що приєдналися до домовленостей про припинення вогню від 29 грудня. У їх числі такі великі угруповання, як “Джейш аль-Іслам” і “Ахрар аш-Шам”. Політична опозиція в зустрічі участі не бере.
За повідомленнями західних ЗМІ, “Ахрар аш-Шам” пізніше заявила, що не має наміру брати участь у зустрічі в Астані.
Як повідомляв УНН, представник ООН прибув до Астани для участі в переговорах щодо Сирії.
Також в Астану прибули делегації Росії, Туреччини, Ірану.
Нагадаємо, переговори між сирійським керівництвом в Дамаску та представниками повстанців про політичне розв’язання збройного конфлікту мають розпочатися 23 січня в Астані. Вони пройдуть під егідою Росії, Туреччини та Ірану. Анкара підтримує сирійських повстанців та водночас протистоїть курдським “Загонам народної самооборони”. Росія та Іран виступають натомість на боці президента Башара Асада, пише видання.