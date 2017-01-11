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Сирийская армия в Алеппо нашла склад террористов с химикатами - СМИ

Сирийская армия в Алеппо нашла склад террористов с химикатами - СМИ

Киев • УНН

 • 9009 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Подразделения сирийской армии обнаружили сегодня в старых кварталах города Алеппо склад химических веществ, который принадлежит террористам. Об этом сообщило агентство SANA, передает УНН.

По информации агентства, во время обследования восточных районов города Алеппо был обнаружен склад с химическими веществами саудовского происхождения, в том числе серы и хлора.

Агентство отмечает, что эти химические вещества использовались террористами для производства взрывчатых веществ для обстрела жилых районов Алеппо.

В сообщении также отмечается, что ранее террористические организации обстреливали жилые кварталы в Алеппо, применяя токсичные газы.

Как сообщал УНН, в ноябре эксперты организации по запрету химического оружия (ОЗХО - ред.) определили, что боевиками был использован иприт, что считается химическим оружием, неподалеку Алеппо, в результате чего пострадали гражданские, в том числе умер ребенок.

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