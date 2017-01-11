Сирійська армія в Алеппо знайшла склад терористів з хімікатами - ЗМІ

За інформацією агентства, під час обстеження східних районів міста Алеппо був виявлений склад з хімічними речовинами саудівського походження, в тому числі сірки і хлору.

Агентство зазначає, що ці хімічні речовини використовувалися терористами для виробництва вибухових речовин для обстрілу житлових районів Алеппо.

У повідомленні також наголошується, що раніше терористичні організації обстрілювали житлові квартали в Алеппо, застосовуючи токсичні гази.

Як повідомляв УНН, в листопаді експерти організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ — ред.) визначили, що бойовиками було використано іприт, що вважається хімічною зброєю, неподалік Алеппо, внаслідок чого постраждали цивільні, у тому числі померла дитина.