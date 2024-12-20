Синоптики прогнозируют дожди, тепло и снег на 20 декабря

Синоптики прогнозируют сегодня в Украине преимущественно сухую погоду. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Следовательно, в столице без осадков. Температура воздуха +4...+6°.

Небольшой дождь возможен в некоторых областях: Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. В Карпатах ожидается снег.

Ветер южного направления, в западных регионах с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. В Карпатах утром возможны порывы до 17-22 м/с.

Температура воздуха составит от +3° до +8°, в центральных и южных областях и в Крыму - до +9...+14°.

Погода в Украине 19 декабря: где ожидать мокрый снег и до +11°C