Синоптики прогнозируют дожди, тепло и снег на 20 декабря
Киев • УНН
Сегодня в Украине преимущественно без осадков, лишь местами дожди, а в Карпатах снег. Температура будет колебаться от +3° до +14°, в Киеве ожидается до +6° тепла.
Синоптики прогнозируют сегодня в Украине преимущественно сухую погоду. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Следовательно, в столице без осадков. Температура воздуха +4...+6°.
Небольшой дождь возможен в некоторых областях: Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. В Карпатах ожидается снег.
Ветер южного направления, в западных регионах с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. В Карпатах утром возможны порывы до 17-22 м/с.
Температура воздуха составит от +3° до +8°, в центральных и южных областях и в Крыму - до +9...+14°.
Погода в Украине 19 декабря: где ожидать мокрый снег и до +11°C19 дек. 2024, 05:35 • 25787 просмотров