Синоптики сообщили, какой будет погода завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. По Украине в среду, 28 августа, ожидается бездождевая погода. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток в Украине без осадков, лишь днем 30 августа на крайнем западе кратковременный дождь, гроза", - указали синоптики.
Ветер преимущественно северо-восточный, умеренный.
Температура ночью 10-16°, на побережье морей 17-22°, днем 23-28°, на юге и западе страны 29-33°; в четверг и пятницу на Левобережье снижение температуры на 2-4°.
Напомним, в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.