Синоптики сообщили, какой будет погода завтра

"В следующие трое суток в Украине без осадков, лишь днем 30 августа на крайнем западе кратковременный дождь, гроза", - указали синоптики.

Ветер преимущественно северо-восточный, умеренный.

Температура ночью 10-16°, на побережье морей 17-22°, днем 23-28°, на юге и западе страны 29-33°; в четверг и пятницу на Левобережье снижение температуры на 2-4°.

Напомним, в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.