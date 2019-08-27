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Синоптики повідомили, якою буде погода завтра

Синоптики повідомили, якою буде погода завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. По Україні у середу, 28 серпня, очікується бездощова погода. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У наступні три доби в Україні без опадів, лише вдень 30 серпня на крайньому заході короткочасний дощ, гроза", - вказали синоптики.

Вітер переважно північно-східний, помірний.

Температура вночі 10-16°, на узбережжі морів 17-22°, вдень 23-28°, на півдні та заході країни 29-33°; у четвер та п'ятницю на Лівобережжі зниження температури на 2-4°.

Нагадаємо, в Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека.

Українські Національні Новини

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